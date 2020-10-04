Количество заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось на 97 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперштаб Краснодарского края опубликовал свежие данные по коронавирусу в регионе. По данным на 4 октября, заболевших опасной инфекцией – 97 человек.

- Больше всего инфицированных в Краснодаре – 47. На втором месте Новороссийск, Сочи и Туапсинский район – пять заболевших. Среди них есть и четырехмесячный малыш, - говорят в Оперативном штабе Кубани. - Среди заболевших 51 женщина и 46 мужчин.

По четыре заболевших в Красноармейском, Тихорецком и Ейском районах. Три случая коронавируса зафиксировано в Павловском, Северском, Курганинском и Выселковском районах.

В Белореченском, Крыловском и Темрюкском районах – два больных.

И по одному инфицированному в Кущевском, Лабинском, Апшеронском, Мостовском районах и в Армавире.

По данным оперштаба, на 4 октября 2020 года с подозрением на коронавирусную инфекцию к медикам обратилось 51630 человек. Под наблюдением по месту жительства находится 6225 человек, среди которых 1842 ребенка.

Кстати, всего в каре уже выздоровели 10652 человека. Инфекция унесла жизни 291 человека. Сейчас 32 пациента находятся на аппаратах ИВЛ, 4 – на ЭКМО.