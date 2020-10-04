Из-за вспышки коронавируса закрыли отдел полиции в Геленджике

Фото: МВД Геленджика

На карантин ушел весь отдел по вопросам миграции МВД Геленджика. Здесь вспышка коронавируса. Заболели сразу несколько сотрудников. И Роспотребнадзор закрыл отдел до 13 октября. До этого времени получить паспорт, различные справки и необходимые документы можно только в Новороссийске. По этим адресам в Новороссийске также можно подать уведомление о заключении трудового договора с иностранцем, а также сняться с регистрационного учета: улица Пролетарская, 12, ул. Луначарского, 19, ул. Новороссийской Республики, 8, ул. Куникова, 102.

А получить загранпаспорт жители Геленджика до 13 октября могут в Новороссийске в местном МВД в отделе по вопросам миграции, который находится на улице Луначарского, 19.

Полиция Новороссийска также сообщила, что готова ответить на все вопросы по номеру телефона:7(8617)26-16-43.