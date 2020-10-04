Фото: администрация Краснодара

В Краснодар прибыли еще два новых трамвая, которые стояли в плане на 2020 год. Современные машины получили прописку в Западном трамвайном депо. А доставили их в Краснодар с Усть-Катавского вагоностроительного завода.

- По счету это уже двадцать первый и двадцать второй трамваи, которые приехали к нам, - говорят в администрации Краснодара. – Они пройдут обкатку и выйдут на линию. Новые вагоны — низкопольные, кабина водителя и салон оснащены кондиционерами.

Кстати, до конца года в Краснодар приедут еще несколько трамваев. Всего по программе обновления парка трамваем в город привезут 35 новичков. И все они будут приписаны к Западному депо. Сейчас несколько новых машин готовят к запуску, скоро 7 трамваев уже выйдут на линию. Всего же по улицам кубанской столицы уже курсируют 15 новых трамваев. Они ездят по маршрутам № 2, 3, 6,7, 21.

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