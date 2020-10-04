Журналистку из Адыгеи увезли на допрос в КЧР по делу о коронавирусном фейке

В квартире у журналистки из Адыгеи сотрудники ЦПЭ по КЧР провели обыски и изъяли всю технику. Об этом сообщает издание "Регион online".

- Яна Топоркова проходит свидетелем по делу о коронавирусных фейках. Именно поэтому к ней нагрянули сотрудники полиции. Правда вели они себя с Яной не как со свидетелем, а как с особо опасным преступником. И представлялись "совсем непростыми начальниками", - сообщается на сайте.

По данным «Регион online», к журналистке силовики пришли под видом сотрудников управляющей компании. Они сказали, что необходимо проверить счетчики, после чего в квартире Яны погас свет. Но после гости все же сообщили, что они из полиции и потребовали открыть дверь для проведения обыска.

- В ходе обыска у Яны изъяли всю технику и показали постановление о приводе на допрос в Следком по КЧР, - говорится на сайте "Регион online". – Для Яны это стало полной неожиданностью, так как никаких повесток или сообщений о вызове на допрос она не получала ранее.

Девушку все же увезли в КЧР, где, по данным "Регион online", ее «запугивали, угрожали уголовным преследованием».

Как сообщает издание, в июне Следком КЧР возбудил уголовное дело по факту публикаций в одном из инстаграм-пабликов за «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». А журналистка издания «Регион online» Яна Топоркова проходит по этому делу как свидетель.