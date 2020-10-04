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На Кубани 27 октября выберут лучшую швею

Победитель конкурса будет представлять край на федеральном уровне
Варвара ДЫМ
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На Кубани выберут лучшую швею

На Кубани выберут лучшую швею

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани начался прием заявок на участие в краевом этапе конкурса «Лучшая швея». Подать заявку могут те, кто имеет квалификацию не ниже 4 разряда и работает в швейном деле не меньше трех лет.

- Заявки принимаются до 10 октября, - сообщил глава кубанского департамента промышленной политики Иван Куликов. – Этот конкурс поможет не только выявить лучших среди швей, но и будет способствовать повышению престижа востребованной профессии, распространению передового опыта, а также привлечению в эту сферу молодежи.

Конкурс пройдет в Краснодаре 27 октября на площадке политехнического техникума. Во время регионального этапа жюри оценит не только практические навыки участника, но и проведет теоретические конкурсы. И уже тот, кто победит в крае, будет представлять Кубани на российском этапе конкурса «Лучший по профессии». Он пройдет в ноябре в городе Иваново.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября по электронной почте Lh@dpp.krasnodar.ru.