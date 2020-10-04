На Кубани скончались два пациента с коронавирусом

От коронавируса в Краснодарском крае умерло еще два человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани скончалось два пациента с коронавирусом. Это 73-летний мужчина из Павловского района и 38-леттний житель Абхазии.

Первого пациента увезли в Тихорецкую больницу в тяжелом состоянии. Когда ему сделали томограмму, она показала двустороннюю полисегментарную пневмонию. А тест на COVID-19 оказался положительным.

- За жизнь мужчины боролись врачи, но спасти его не удалось. Пациент также страдал хронической сердечной недостаточностью и гипертонической болезнью, - сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

А вот 38-летний мужчина из Абхазии лечился в сочинской больнице. Его доставили вертолетом санавиации в инфекционку в тяжелом состоянии с положительным тестом на коронавирус. У него был не только коронавирус, но еще и внебольничная двусторонняя пневмония и гипертоническая болезнь.

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