В поселке Краснодарского края ввели карантин

Врачи взяли анализы у всех в поселке Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В поселке Артющенко, что в Темрюкском районе Краснодарского края ввели карантин. Здесь, в 800 метрах от рыболовного стана ИП Кутмина обнаружен очаг опасного заболевания – бешенства.

Поэтому губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановлении об установлении карантина в поселке.

В постановлении говорится о том, что необходимо признать участок очагом бешенства и установить карантин на нем.

- Речь идет об участке радиусом 3 метра, площадью 28, 3 квадратных метра, находящемся в 800 метрах юго-западнее от рыбоводного стана ИП Кутмина, расположенного по адресу: пос. Артющенко, ул. Курортная, 1, - говорят в управлении ветеринарии Кубани. – Сам поселок считать неблагополучным пунктом.

Пока на этой территории действует карантин, здесь прекращена торговля домашними животными. А также запрещен отлов диких животных, проведение выставок собак и кошек и их вывоз за пределы района.

Карантин в поселке действует до тех пор, пока ситуация с бешенством не улучшится.