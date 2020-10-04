В поселке Краснодарского края ввели карантин

Врачи взяли анализы у всех в поселке
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В поселке Артющенко, что в Темрюкском районе Краснодарского края ввели карантин. Здесь, в 800 метрах от рыболовного стана ИП Кутмина обнаружен очаг опасного заболевания – бешенства.
Поэтому губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановлении об установлении карантина в поселке.
В постановлении говорится о том, что необходимо признать участок очагом бешенства и установить карантин на нем.
- Речь идет об участке радиусом 3 метра, площадью 28, 3 квадратных метра, находящемся в 800 метрах юго-западнее от рыбоводного стана ИП Кутмина, расположенного по адресу: пос. Артющенко, ул. Курортная, 1, - говорят в управлении ветеринарии Кубани. – Сам поселок считать неблагополучным пунктом.
Пока на этой территории действует карантин, здесь прекращена торговля домашними животными. А также запрещен отлов диких животных, проведение выставок собак и кошек и их вывоз за пределы района.
Карантин в поселке действует до тех пор, пока ситуация с бешенством не улучшится.