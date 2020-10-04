Фото: администрация Краснодара

10 октября в 12:00 в Краснодаре пройдет турнир по киберспорту Dota 2. Чемпионат будет в онлайн-режиме.

- Матчи турнира пройдут в формате «1 на 1». По итогам состязаний определят тройку победителей, - пояснили в центре физкультурно-массовой работы администрации Краснодара.

А заявки на участие в чемпионате принимаются до 8 октября на сайте администрации Краснодара. Но есть условия – участнику должно быть не меньше 14 лет.

Кстати, это будет не первый турнир по Dota 2. В августе команда из Краснодара уже участвовала в подобных соревнованиях. Состязание по киберспорту тогда было между городами-побратимами Краснодаром и Харбином.