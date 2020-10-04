В мэрии Краснодара обсудят ремонт дороги на Восточном обходе

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Мэр Краснодара Евгений Первышов уже вернулся из Москвы, где проходил обучение, и 5 октября сам проведет главную городскую планерку. Она начнется в 9:00 и будет транслироваться на сайте администрации Краснодара.

Ожидается, что на планерке поднимут и тему ремонта дороги на Восточном обходе города. После того, как эту трассу начали приводить в порядок, автомобилисты стали жаловаться на то, что вынуждены часами стоять в пробках из-за этого.

- Среди тем, которые будут обсуждаться на планерке, меры по улучшению дорожной ситуации при ремонте Восточного обхода, - пояснили в мэрии Краснодара. – А также обсуждать будут работу ярмарок выходного дня.

Напомним, ранее фермеры пожаловались на то, что не могут получить место на ярмарке. И вице-губернатор Кубани Андрей Коробка под видом обычно фермера проверил, почему это происходит.

Что же до главной городской планерки Краснодара, то на ней обсудят и капремонт многоэтажек, расскажут о том, как восстанавливается семиэтажка на улице Российской после пожара. Планируется, что будет затронута и тема строительства школ и детсадов.