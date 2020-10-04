Баскетбольный «Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА в Москве

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

В Москву баскетболисты кубанского «Локомотива» отправились без своего лучшего разыгрывающего – литовца Мантаса Калниетиса. Игрок получит травму руки и сейчас ему нельзя выходить на площадку. Нападающего Кевина Херви тоже не было на игре – он только недавно вернулся в страну и пока ему тоже нельзя выходить играть.

Но встречу в Москве с командой ЦСКА начали хорошо. После четвертой четверти даже лидировали - 25:17. Но вторую половину встречи ЦСКА начал лидировать. Периодически «Локо» вырвался вперед, но сыграть на одном уровне всю четверть не получилось. В итоге ЦСКА одержал победу - 94:80..

- Сегодня нашим молодым ребятам не хватило уверенности. Но это начало сезона, предсезонной подготовки по факту у команды не было. Мы знаем, где нам нужно прибавить. Будем работать, - сказал президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

Кстати, следующая игра «Локо» состоится 7 октября. В Италии команда сыграет против «Виртуса».