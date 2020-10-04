В Анапе в октябре расцвела сирень

В Анапе возле Центрального пляжа расцвела сирень. Фото: Вячеслав Ревун

В Анапе рядом с Центральным пляжем и рекой Анапкой есть небольшой детский парк. Рядом с ним все утопает в зелени. Весной тут особенно красиво – распускаются многочисленные кусты сирени. А тут вдруг в начале октября местные заметили, что сирень зацвела.

В Анапе возле Центрального пляжа расцвела сирень. Фото: Вячеслав Ревун

- У нас в городе в прошлом году,в ноябре, цвела сирень. Но тогда было цветов совсем мало, а тут – букеты целые, - рассказывает анапский фотограф Вячеслав Ревун. - Если не обломают люди, то будет цвести и дальше. Завязи много. Вообще же, у нас в городе прямо сейчас и яблоня, и черешня цветут. Яблоня распустилась в районе Высокого берега, черешня - на улице Тургенева. И тоже цветов очень много.

В Анапе еще и яблоня цветет. Фото: Вячеслав Ревун

Биологи говорят, что сирень распустилась из-за очень теплой осени и жаркого лета.

Черешня зацвела на улице Тургенева. Фото: Вячеслав Ревун

- На Кубани в этом году осень особенно теплая, да и лето было засушливым, - говорит биолог Андрей Гуляев. – После жаркого августа в сентябре были хоть небольшие, но дожди. И прохладно было несколько дней. А потом снова – жара. Вот некоторые почки у растений и начали развиваться. То есть сирени стало комфортно, и она решила, что наступила весна.

Правда, весной на месте, где сейчас распустились цветы, их уже не будет. Но это не значит, что куст сирени вообще не станет фиолетовым. Бутоны будут, только на других ветках.