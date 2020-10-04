ФК «Сочи» победил «Ростов» в матче 10-го тура РПЛ

Фото: ФК "Сочи"

В рамках 10-го тура Тинькофф РПЛ ФК «Сочи» на домашнем поле принимал «Ростов». Это была первая встреча после скандальной игры с молодежкой из Ростова, которая прошла в июне. Тогда перед игрой шесть футболистов Ростова получили положительные тесты на коронавирус, команду отправили на карантин. И она рассчитывал, что игру перенесут, но ФК «Сочи» настояло – будем состязаться. В итоге ФК «Ростов» отправил свою молодежку, а «Сочи» заклеймили позором.

И вот встреча уже с основным составом команды. О том матче не вспоминали. И «Сочи» оказался сильнее. Ворота соперника распечатал сочинский полузащитник Никита Бурмистров. А счет потом сравнял ростовский полузащитник Алексей Ионов. Но в итоге барсы победили все же. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу ФК «Сочи».

По итогам, «Сочи» поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на 6.

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Решение по матчу принималось трудно. Напомним, за несколько дней до игры у шестерых игроков "желто-синих" выявили коронавирус. Роспотребдназор отправил всех игроков и тренерский штаб на двухнедельный карантин. Руководство команды обратилось в РФС за помощью в решении вопроса. В спортивном ведомстве не стали возражать против переноса матча, однако "Сочи" не согласилось на это и настояло на проведении встречи в запланированную дату (продолжение)