Галина Дорошенко

Умерла бывшая вице-губернатор Кубани по соцвопросам Галина Дорошенко. ЕЕ не стало на 74-ом году жизни. Последнее время она тяжело болела. Прощание с Галиной Дорошенко пройдет в Краснодаре 5 октября в 12:00 в ритуальном зале Славянского кладбища.

В историю Краснодарского края Галина Дорошенко вошла как создатель службы социальной защиты. Десять лет возглавляла одноименный департамент, после стала вице-губернатором по соцвопросам. А в 2003 году ушла в Госдуму, где стала первым замом председателя Комитета по делам национальностей.

С 2008 года была уполномоченным по правам ребенка на Кубани. Этот пост Галина Степановна занимала пять лет. Награждена медалью «За заслуги перед Отечеством».

СПРАВКА "КП"

Галина Дорошенко родилась 15 сентября 1947 года в станице Новотитаровской, окончила Краснодарский политехнический институт. В 1970 году начинали карьеру в должности инженера на одном из предприятий пищевой промышленности в Краснодаре. С 1985 по 1988 год была заместителем председателя Октябрьского райисполкома.

В 1988-1991 годах - начальник отдела координации ГлавПЭУ крайисполкома. С 1991 по 2001 год - гендиректор краевого департамента социальной защиты населения. С 2003 по 2008 год - заместитель губернатора Кубани. Лауреат премии общественного признания достижений женщин России «Олимпия».

ИЗ ИНТЕРВЬЮ "КП"

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