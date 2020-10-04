ФК «Краснодар» на выезде уступил «Динамо»

Фото: ФК "Краснодар"

Футбольный «Краснодар» в рамках 10-го тура Тинькофф российской Премьер-лиги встречался с «Динамо» в Москве. В столицу страны «быки» прилетели поздно вечером накануне игры. А уже рано утром отправились на тренировку на стадион. Игра предстояла напряженная, ведь с «Динамо» «Краснодар» не раз уже встречался. Клубы провели 16 игр в рамках РПЛ. За это время краснодарцы выигрывали шесть раз, столько же было ничьих. Остальное – поражения.

Но игра не задалась для быков с самого начала. На 37 минуте «Краснодар» упустил мяч и Грулев распечатал ворота краснодарцев. А после перерыва, на 57 минуте, гости снова забили мяч. На этот раз отличился Лесовой.

«Краснодару» явно не везло, так, что уже на 75 минуте случилась тройная замена у быков - Сперцян вместо Классона, Кутовой вместо Берга и Камболов вместо Газинского.

Но это не спасло команду от проигрыша, итог встречи – 2:0 в пользу «Динамо».