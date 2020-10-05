Архивной службе Краснодарского края исполнилось 100 лет

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вековой юбилей в этом году отмечает архивная служба Кубани. Всех сотрудников исполнительного органа власти поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Поздравляю всех работников системы с круглой датой. Вы доносите до потомков достоверную документальную информацию. Государственные и муниципальные архивы края хранят 4,5 миллионов дел, ежегодно исполняется около 250 тысяч запросов. Ваш труд требует терпения, кропотливости и ответственности. Желаю успехов в работе и карьерного роста, – написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Кубанские архивы начинались вестись еще с конца 18 века. В настоящее время в регионе работает 44 муниципальных архива. Эта система с каждым годом модернизируется и выходит на новый уровень, в работу внедряются современные информационные технологии.