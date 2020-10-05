Вениамин Кондратьев выразил соболезнования после смерти бывшего вице-губернатора

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования после ухода из жизни кубанского политика и общественного деятеля Галины Дорошенко. Она умерла после продолжительной болезни.

- Галина Степановна большую часть жизни посвятила родному краю, многое сделала для развития региона, возглавляла одно из самых сложных и важных направлений - социальную сферу, - отметил губернатор.

Также Кондратьев отметил, что Дорошенко отличали чуткость и отзывчивость в решении проблем земляков.

- Глубокие и искренние соболезнования всем близким. Душевных сил пережить эту невосполнимую потерю. Светлая память, - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что прощание с Галиной Дорошенко пройдет в Краснодаре 5 октября в 12:00 в ритуальном зале Славянского кладбища.