Мэр Краснодара попросил бизнесменов купить для города машины скорой помощи

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Предприниматели в начале пандемии помогали медучреждениям города с оснащенностью: они закупали средства защиты и аппараты ИВЛ. Сейчас больницы испытывают дефицит автомобилей скорой помощи, это очень влияет на оперативность выездов фельдшеров. В связи с этим мэр города Евгений Первышов обратился к бизнесменам с просьбой о помощи.

- Хочется обратиться к нашим бизнесменам, если у кого-то есть возможность закупить автомобили скорой помощи и передать учреждениям здравоохранения, будем благодарны, - сказал на городской планерке 5 октября Евгений Первышов.

Мэр добавил, что порядка 20-30 машин сегодня позволят снизить нагрузку и увеличить скорость прибытия бригад.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в этом году шесть машин скорой помощи получила клиническая больница скорой медицинской помощи Краснодара и две – ККБ№1. Но эти машины - для экстренных больных. В условиях пандемии значительно возросла нагрузка на всю систему здравоохранения, городу требуются обновление автопарка "скорых" для более оперативных выездов фельдшеров к больным.