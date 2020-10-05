Сотруднику, который по телефону сказал вице-губернатору о нехватке мест на ярмарках в Краснодаре, объявили выговор

Алексей Лобанов на совещании в мэрии

В краевом центре прошло совещание под руководством главы Краснодара Евгения Первышова. Мэр попросил директор МУП «Карасунский» отчитаться, что сделано после того, как вице-губернатор по телефону так и не смог найти для фермеров места на ярмарках.

- По результатам звонка вице-губернатора Андрея Коробка сделаны организационные выводы. Со всеми сотрудниками проведена разъяснительная работа о правильном ведении общения с заявителями. За некорректный телефонный ответ вице-губернатору сотруднику предприятия объявили дисциплинарное взыскание в виде выговора, - пояснил директор МУП «Карасунский» Алексей Лобанов.

Также Лобанов добавил, что на сегодняшний день запущены еще две альтернативные продовольственные точки по улице Захарова и улице Жигуленко. Это новые места помимо тех, которые были открыты в субботу, 3 октября. Работа по изысканию дополнительных мест продолжается.

Стоит отметить, что на сайте администрации появился новый раздел о ярмарках выходного дня. Теперь в электронном варианте можно посмотреть интерактивную карту всех ярмарок Краснодара, а также их подробные схемы и списки торгующих с указанием где, кто именно и чем торгует.