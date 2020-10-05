Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 5 октября увеличилось на 95

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани растет количество заболевших коронавирусной. Общее число инфицированных превысило 14 тысяч человек. По последним данным на 5 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердилось 95 новых случаев заражения COVID-19.

- В Краснодаре заболели 40 человек, в Северском районе – восемь, в Сочи и Новороссийске – по пять. В Ейском, Усть-Лабинском, Белореченском, Крыловском районах положительный анализ на COVID-19 получили по четыре пациента. По три заболевших выявили в Геленджике, Горячем Ключе, Красноармейском, Абинском, Лабинском районах. По одному инфицированному пациенту зафиксировано в Щербиновском, Мостовском, Курганинском, Новокубанском, Крымском и Павловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе добавили, что среди заболевших - 22 ребенка.

В тяжелом состоянии на ИВЛ в настоящее время находятся 30 больных, еще четверо – на ЭКМО.