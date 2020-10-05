Под Краснодаром мужчина, угрожая ножом, отобрал телефон у женщины-инвалида

В дежурную часть позвонила 40-летняя жительница Горячего Ключа. Женщина рассказал, что неизвестный угрожал ей ножом на станции «Кубань» и забрал сотовый телефон.

- На место выехали сотрудники полиции и оперативно нашли злоумышленника. Им оказался безработный, ранее судимый за аналогичные преступления 38-летний уроженец Кемеровской области. Он рассказал, что подал мобильник за 150 рублей, деньги потратил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Также в ведомстве добавили, что полицейские нашли телефон и вернули хозяйке. А мужчину задержали, в отношении него стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленник в настоящее время находится под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Сотрудники полиции устанавливают причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям. Если вы пострадали от действий этого мужчины или владеете информацией о совершении им противоправных деяний, правоохранители просят сообщить об этом в Краснодарское ЛУ МВД России на транспорте по телефону 8-861-267-06-60.