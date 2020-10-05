Житель Кубани убил отца из-за плохого отношения к матери

Фото пресс-службы краевого СУ СК РФ

41-летний мужчина с женой и своим 60-летним отцом проживали в одном доме в садоводческом товариществе «Родник» города Абинска. В ночь на 1 октября супруги выпивали. Когда жена ушла спасть, сын отправился к отцу на разговор. Родственники стали ссориться после того, как мужчина предъявил папе претензии о том, что тот плохо относился к его матери. После чего в ярости напал и задушил отца.

- О гибели отца мужчина рассказал жене, не уточняя факт своего причастия к убийству. Женщина вызвала скорую, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

В настоящее время мужчина задержан и находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства и причины случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.