У чиновницы забрали гостиницы в Краснодарском крае на 46 млн рублей

Решение суда не вступило в законную силу

В собственности чиновницы и ее мужа из Пермского края обнаружили две гостиницы, которые находятся на побережье. После проверки женщина не смогла доказать оперативникам законность приобретения этих зданий. В связи с этим все объекты изымут.

- Оформлено имущество было на супруга госслужащей. Два здания, которые использовались как гостиничные комплексы, были куплены в 2015 году. Но стоимость объектов превышала совокупный доход семьи за три года. В связи с тем, что покупку подтвердить законным заработком они не смогли, недвижимость чиновницы на сумму 46 млн рублей будет обращена в доход государства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В ближайшее время гостиницы уйдут с молотка, а вырученные деньги будут обращены в доход РФ. Суд уже удовлетворил эти требования.