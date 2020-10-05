«Туман и ветер»: Синоптики рассказали о погоде на Кубани

Специалисты советуют надевать непродуваемые куртки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дожди на прошлой неделе снизили температуру воздуха на территории региона на несколько градусов – с 32 до 26. Сейчас в Краснодаре облачно, но дождя не ожидается, также как и в крае.

- В Краснодаре 5 и 6 октября пасмурно, без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов возможен туман. Днем порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду. А столбики термометров будут держаться на отметке 24-26 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодарском крае с 5 по 7 октября будет преимущественно без осадков, только в южной половине крае возможен небольшой дождь. Ночью и утром низины в регионе также затянет туманом.

- На Черноморском побережье без осадков. В Анапе и Геленджик будут порывы ветра 13-18 метров в секунду. Воздух может прогреться до 28 градусов тепла, - сообщили синоптики.