Жители Кубани, вынудившие стрелять полицейского, попали под следствие

Раненый парень находится в больнице, другой - под стражей.

Вооруженный конфликт с полицейским случился перед выходными в станице Старощербиновской. В местном кафе стали спорить между собой посетители. Одну из девушек в перепалке стали бить молодые люди. За ее здоровье и всех рядом находящихся заволновался отец и вызвал на место полицейских.

- В ночь на 2 октября наряд приехал на вызов. Когда стали выяснять причины, к одному из правоохранителей подошел 20-летний местный житель и стал угрожать, хватая за одежду и пытаясь забрать оружием, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

После этого полицейские стали держать между дебоширами дистанцию. В это время 20-летний парень залез на патрульную машину. Стражам порядка, чтобы угомонить «циркачей», пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. Но это еще больше их раззадорило.

- 21-летний знакомый парня, который находился на крыше служебной машины, попытался забрать пистолет. Но полицейский стал отходить назад. На требования правоохранителя не сокращать между ними расстояние и прекратить противоправные действия мужчина не реагировал. После чего страж порядка стал стрелять и ранил парня в ногу, - добавили в краевом СК.

В настоящее время оба молодых людей подозреваются в угрозе применения насилия в отношении полицейского ППС. Расследование продолжается.