Билеты на матч Краснодар - Челси 28 октября еще не поступили в продажу Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Билеты на матч группового этапа Лиги Чемпионов «Краснодар» - «Челси» 28 октября поступят в продажу на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

Посещаемость матча будет ограничена 30% от вместимости стадиона. Таким образом, матч «Краснодар» - «Челси» смогут увидеть вживую около 11 тысяч болельщиков.

- Остерегайтесь мошенников и не приобретайте билеты в сомнительных источниках – распространение ведется только в кассах стадиона и онлайн на официальном сайте, - предупреждают в ФК «Краснодар».

Матч «Краснодар» - «Челси» 28 октября станет первой домашней игрой «быков» в истории на групповом этапе Лиги Чемпионов. Начало встречи в 20:55 по московскому времени.

Тем временем начались продажи билетов на матч РПЛ Краснодар - Спартак. Точные дата и время игры еще не утверждены. Приоритет выкупа билетов предоставлен владельцам абонементов прошлого сезона. Обладатели карт болельщика смогут купить билет на матч Краснодар - Спартак с 10 октября.