Мошенники на Кубани месяцами заправляли топливом свои автомобили за счет хлебокомбината

Фото ГУ МВД по краю

Сотрудники хлебокомбината на Кубани устроили за счет средств предприятия настоящий благотворительный фонд. Женщина - бухгалтер и ее муж в течение минимум полугода при помощи корпоративной топливной карты заправляли как собственный «Мерседес», так и машины многочисленных родственников и друзей.

Все это приобрело просто промышленные масштабы - подельники похитили в итоге более 36 тысяч литров солярки и около шести с половиной тысяч литров бензина, причинив хлебокомбинату ущерб в более чем 1,8 миллиона рублей.

В конце концов расхитителями занялась полиция, возбудив уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкции обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.