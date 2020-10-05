На Кубани умерли еще два пациента с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 5 октября за последние сутки умерли еще два пациента в Сочи.

- В инфекционной больнице №2 Сочи скончался 60-летний местный житель. У мужчины болезнь протекала остро, первые несколько дней он лечился самостоятельно. На фоне COVID-19 тяжелой формы у него развилась двусторонняя пневмония, также была гипертоническая болезнь. Пациент находился на ИВЛ, несмотря на все усилия медиков спасти его не удалось, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также умерла 58-летняя жительница Сочи. Женщину доставили в больницу с двусторонней полисегментарной пневмонией. Наряду с COVID-19 пациентка страдала гипертонией и заболеванием щитовидной железы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 5 октября за последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 95 человек с коронавирусом, среди них – 12 детей.