Расписание поездов по направлению к Сочи изменится из-за ремонта тоннеля

Фото мэрии Сочи

График движения поездов по направлению к Сочи в ближайшее время претерпит серьезные изменения. Это связано с капремонтом тоннеля на участке Армавир – Белореченская – Туапсе, который начнется 13 октября и продлится примерно 2 месяца.

- В этот период будут временно выведены из расписания дневные экспрессы №811/812 Армавир – Имеретинский курорт, №813/814 Майкоп – Адлер, №821/822 Краснодар – Имеретинский курорт. Электропоезд «Ласточка» №807/808 Ростов – Имеретинский Курорт будет ходить по сокращенному маршруту Ростов – Краснодар-1,- сообщает пресс-служба СКЖД.

Изменится маршрут движения и еще пяти пассажирских поездов: №79/80 Архангельск – Адлер, №139/140 Барнаул – Адлер, №309/310 Воркута – Адлер, №601/602 Ставрополь – Адлер, №679/680 Владикавказ – Адлер.

С 13 октября по 7 декабря 2020 года на участке пути будет действовать новая схема перевозки пассажиров. На участке Майкоп – Белореченская – Гойтх продолжат движение пригородные поезда, а из Гойтха в Туапсе перевозки будут производиться автобусами.