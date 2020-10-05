Почти 100 тысяч жителей Сочи уже сделали прививку от гриппа

Фото мэрии Сочи

На совещании в мэрии Сочи сообщили о 97 тысячах жителей города, уже прошедших вакцинацию от гриппа за последний месяц. Около семи тысяч горожан смогли сделать это в передвижных прививочных пунктах.

Прививки получают в первую очередь сотрудники школ и медицинских учреждений, а также работники ЖКХ и санаторно-курортной отрасли.

В ходе совещания мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что в Сочи на сегодняшний день нет очагов заболевания COVID-19, но это не повод расслабляться.

– В потребительской сфере, санаторно-курортной и образовательной отрасли нужно проводить профилактические мероприятия по распространению коронавируса. Наша совместная задача выполнять все требования Роспотребнадзора – начиная с себя, со своих подчиненных, с территорий своих учреждений. По поручению губернатора края в регионе продлен режим повышенной готовности до 16 октября. Необходимо максимально уделять этому вопросу внимание с целью недопущения образования очагов заболеваний, – заявил глава Сочи.