Полиция задержала разбойников, вломившихся в частный дом в Краснодаре

Фото ГУ МВД по краю

В полицию в Прикубанском округе Краснодара позвонил местный житель Он рассказал ,что в его дом вломились трое неизвестных мужчин, и стали угрожать ему ножом, требуя отдать все деньги и драгоценности. Из сейфа грабители забрали золотые украшения и наличность-всего на 1,3 миллиона рублей. С добычей визитеры поспешили скрыться на машине.

Оперативники угрозыска осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения. Полиции удалось установить госномер машины, на которой передвигались грабители.

Вскоре на одной из улиц Краснодара задержали 23-летнего приезжего из соседней республики, а впоследствии и его подельников – двоих местных жителей в возрасте 30 и 43 лет.

Как выяснилось, похищенные деньги они уже успели потратить, а золото отдали в ломбард.

- УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - сообщает ГУ МВД по краю.