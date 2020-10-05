В мобильные приемные губернатора поступило более четырех тысяч обращений жителей Кубани

Фото администрации КК

В администрации края прошло первое совещание с участием обновленного состава руководителей региональных структур. Оно посвящено работе с обращениями жителей Кубани в органы краевой власти. Число таких обращений с начала 2020 года возросло весьма значительно-сразу на 64%.

Около 4 тысяч из них поданы во время визитов в города и районы мобильных приемных

– После снятия карантина выезды состоялись во все 44 муниципалитета. Для 450 граждан на месте организовали приемы в режиме видеосвязи краевыми специалистами, – рассказал вице-губернатор Игорь Чагаев.

Вопросы по 37% обращений оперативно решены прямо на месте. По примерно половине из обращений даны разъяснения устроившие заявителей. Еще 15% вопросов находятся на контроле в администрации края.

Глава региона отметил высокую важность такой работы.

– Люди не всегда могут выехать в краевой центр, значит, нам надо идти навстречу. Причем, работники на местах должны быть компетентными специалистами. Каждый, кто обращается на «горячую линию» любого ведомства должен получить ответ с первого звонка. За работу линий будут отвечать руководители министерств и главы муниципалитетов, – подчеркнул Вениамин Кондратьев..