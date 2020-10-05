За последние пять лет почти 200 УК на Кубани лишились лицензии из-за нарушений

Фото администрации КК

Сейчас в крае работают около 700 жилищных управляющих компаний С начала 2020 года из число увеличилось почти на 50.

При это свои обязанности по содержанию жилого фонда такие структуры выполняют далеко не всегда. После проверок их работы, за последние пять лет лицензий лишись 197 УК. Зачастую управленцы прибегают к прямому мошенничеству.

В 2020 году госжилинспекцией региона было перенаправлено 80 обращений в органы полиции о возможной фальсификации и подделке подписей собственников многоквартирных домов в протоколах общих собраний.

. – При поступлении обращений о непроведении общего собрания и подделке протокола инспекция проводит самостоятельный опрос жителей. Материалы предоставляются в суд для оспаривания таких протоколов и признания их недействительными,– рассказала руководитель инспекции Диана Трушкова.

Чаще всего УК не выполняют обязанности по текущему ремонту домов, уборке подъездов, придомовых территорий. Кроме того, не все управляющие компании своевременно размещают протоколы собраний жильцов, планы работ, отчеты о трате средств.

Вениамин Кондратьев отметил, что наибольшее число жалоб на работу УК выявлено в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и Геленджике.

– По Геленджику рост более чем в три раза, это вызвано и с дефицитностью воды, управляющие компании не обеспечили своевременный подвоз воды. Там, где компании должны были быть активными и сгладить проблему, они этого не делали. Их деятельность должна быть прозрачной, нужно работать в тесном контакте с людьми. Так, чтобы жители домов понимали, что управляющие компании – это их помощники, – подчеркнул глава региона.