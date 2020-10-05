Кубанский хирург сумел устранить у пациентки дефект локтя, с которым она жила 20 лет

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82- летняя жительница совсем было потеряла надежду на излечение своего правого локтя, который более двух десятков лет был деформирован после серьезной травмы. Все попытки решить проблему к результатам не приводили.

В конце концов женщина обратилась за помощью в Краевую клиническую больницу №1. И чудо свершилось-хирурги смогли поправить пенсионерке локоть.

Операцию провел хирург-травматолог краевого стационара Андрей Аристов. Сначала специалист удалил нежизнеспособные ткани , а затем выполнил пластику в районе локтевого сустава.

- Реконструкция была выполнена несвободным "лучевым" лоскутом. Комплекс тканей с кожей был взят с предплечья на кровеносных сосудах,- сообщают специалисты больницы.

Заживление тканей после операции продолжалось около четырех недель. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее локоть вновь начал нормально функционировать.