Известный краснодарский режиссер решил продолжить карьеру в частном театре

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Московский театральный режиссёр Константин Демидов решил остаться в Краснодаре после завершения работы в местном академическом театре драмы имени Горького. Демидов намерен продолжить карьеру в частном театре «Мой».

После окончания Щукинского училища Демидов работал в нескольких театрах страны. В списке его работ-постановка в «Событие» по пьесе Владимира Набокова том числе с краснодарской Молодёжкой, там он ставил «Событие» по Набокову и «Гедда Габлер» по произведению Генрика Ибсена в Краснодаре.

В течение последних двух лет он был главным режиссёром в краснодарском Драмтеатре.

- Мне нравится этот город, у меня здесь очень много знакомств. Мне поступило прекрасное предложение от театра «Мой». Много творчества, много идей, много перспектив, свобода в творчестве, - сказал Константин Демидов в интервью телеканалу «Краснодар».

Сейчас Константин Демидов занимается постановкой пьесы «Европа после дождя» американского драматурга Дона Нигро. В ней задействован ряд известных краснодарских актеров.