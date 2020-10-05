В «Орленке» стартует зимний сезон

Фото: ВДЦ

На 11 смену, которая стартует в «Орлёнке» 5 октября, приедут ребята из Краснодарского края, Республики Адыгея, Москвы и Московской области, Калужской области, Ставропольского края, Ростовской области, а также из Арктической зоны РФ: Чукотского автономного округа, Республики Саха, Архангельской и Мурманской областей. В зимнем сезоне в Центре продолжают работать четыре круглогодичных детских лагеря.

«В конце прошлой смены мы подвели итоги работы в рамках летнего сезона – в «Орлёнке» он традиционно продолжается до конца сентября. Могу без сомнений заявить, что, несмотря на беспрецедентные для всего мира условия, наша команда в этом году организовала летний отдых детей на высшем уровне. Непростые обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, в короткий срок усилили нашу готовность к нестандартным ситуациям. Лето-2020 стало для Центра очередной точкой роста, поэтому в зимний сезон мы входим уверенным шагом и с полным пониманием того, как нужно действовать, чтобы новая смена прошла на ещё более высоком уровне», – отметил директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В ближайшие три недели в Центре будут реализованы восемь программ, участники которых освоят азы космонавтики, журналистики, географии и экологии, морского дела, педагогики. Среди образовательных проектов смены: «Всероссийский слёт школьных поисковых отрядов», естественно-научная программа Русского географического общества «Мир открытий», «Всероссийский проект «Профессиональные старты», «Фестиваль медиатворчества «FM.Орлёнок».

С 8 по 23 октября ребята будут проходить обучение по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в школе ВДЦ «Орлёнок». В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований классы сформируют из состава детей одного отряда или смежных (соседних) отрядов.

Трансфер участников 11 смены из регионов будет осуществляться в специальных автобусах, отдельных вагонах в поездах, а также с помощью чартерных рейсов и «зелёных коридоров» в аэропортах.

Заезд в Центр (а позже и отъезд из него) состоится одномоментно, то есть в течение одного дня. В ходе заезда дети пройдут медицинский осмотр и термометрию. Размещение ребят в лагерях «Орлёнка» будет организовано по принципу разделения регионов: образовательная и развлекательная программы составлены так, чтобы орлята из разных субъектов РФ друг с другом не пересекались.

На протяжении всей смены будет производиться дезинфекция помещений детских лагерей, а все мероприятия пройдут с учётом мер социального дистанцирования и разобщённости.

Продолжит действовать введённый ранее запрет на родительский день. Мамы и папы смогут общаться с детьми исключительно по телефону.

11 смена продлится 21 день — с 5 по 25 октября 2020 года.