Директриса школы на Кубани превысила должностные полномочия при закупке игровой мебели

Фото прокуратуры КК

Прокуратура Калининского района края в ходе проверки установила серьезные нарушения в деятельности местной школы.

Директор средней общеобразовательной школы № 11 в поселке Рогачевском в 2017 году, во время закупки игровой мебели для детей, заплатила поставщику сумму в размере более 80 тысяч рублей,. При это сама мебель в школу в течение трех лет так и не поступила, оставшись лишь на бумаге.

Это, впрочем, не помешало директору составить накладную по приемке мебели.

- По данному факту следственным органом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий),- сообщает прокуратура края.