На Кубани усилена охрана заказника на мысе Агрия

Фото Минприроды КК

Согласно распоряжению краевых властей, в регионе усилен режим охраны ландшафтного заказника «Агрийский» в Туапсинском районе.

Завершена работа по обозначению границ ценной природной территории.

Здесь также планируется значительно ужесточить контроль за сохранностью уникального природного комплекса краевого значения.

Ранее четкие границы заказника обозначены не были, что весьма затрудняло работу по его охране.

– Новый режим охраны позволит сберечь особо ценные, уникальные природные комплексы и ландшафты мыса Агрия, а также сохранить прилегающие к нему территории в естественном состоянии, – рассказали в региональном Минприроды.

Ландшафтный заказник «Агрийский» был образован в 22 года назад. Он объединяет несколько горных массивов с дубово-буковыми лесами и участками пицундской сосны,

Здесь расположены четыре больших ручья, мыс Агрия с родниками и водопадами.