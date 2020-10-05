В Сочи разыгралась страшная буря с ливнем и градом

Скрин: t.me/love_sochi

В Сочи разыгралась страшная непогода. Буря с сильнейшим ливнем и градом накрыла курортный поселок Лоо, что в Лазаревском районе. Очевидцы сняли удар стихии на видео и опубликовали в соцсетях.

- Удивительно, что буря разбушевалась в Лоо, а в это время в центре Сочи был лишь небольшой дождь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» местные жители.

Кроме того, сильный дождь шел и в районе села Верхний Юрт (Хостинский район). По словам местных жителей буре предшествовала длительная засуха.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи спрогнозировали смерчи, сход селей и подтопления из-за сильнейших ливней.