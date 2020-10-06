Погода в Краснодарском крае 6 октября 2020: как одеться сегодня

Погода осенью очень обманчива Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодарском крае немного похолодало, осень вступает в свои права. Температура воздуха днем не поднимается выше 26 градусов. А в ветреную погоду – ощущаются все 15.

- В Краснодарском крае, в том числе и на Черноморском побережье, 6 октября будет без осадков. Ночью и утром низины и водоемы затянет туман. Днем порывы ветра могут достигать 13-15 метров в секунду. А столбики термометров будут держаться на отметке 22-25 градусов. Кратковременные слабые дожди ожидаются только в предгорных районах, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

В такую погоду специалисты советуют накинуть легкий свитер или курточку поверх кофты с длинным или на три четверти рукавом. Также не стоит игнорировать шарфы, защищающие горло от ветра. Пока достаточно будет легкого платка.