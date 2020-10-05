В Краснодаре пять автомобилей столкнулись на улице Российской

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В краевом центре произошла авария с участием пяти машин. ДТП случилось на улице Российской около 15:00.

37-летний водитель автомобиля Toyota Chaser двигался в сторону улицы Черкасской, но не выдержал безопасную дистанцию, машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Lada Largus и KIA. Далее включилась «цепная реакция» Lada влетела в ВАЗ-2114, а KIA — в «Газель».

- В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщили «Комсомольской правде» -Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Ранее «Комсомолка» писала, что в центре Краснодара в ДТП попали четыре авто

Одна из машин перевернулась.