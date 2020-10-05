В Новороссийске созрели плоды на съедобном виде кактусов

Кактус. Фото: Юлия БАРАНОВА

В окрестностях Новороссийска можно встретить необычное растение. Это кактус опунция. Или, как его еще называют – заячьи ушки.

- Это растение семейства кактусовые распространено в пригородной черте Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в местной природоохранной организации. – Экзотическое растение сначала высаживали на участках садоводы любители, затем оно быстро распространилось.

Жители города-героя с удовольствием собирают вкусные и полезные плоды опунции, как обычные фрукты.

В музее Новороссийска рассказали, что по легенде ацтеков, город Мехико был основан на месте, где росла опунция.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что жители Нальчика к Новому году украсили кактус.