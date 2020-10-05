В Краснодаре на перекрестке улицы Седина и Постовой отключат светофоры

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В краевом центре временно отключат светофоры на перекрестке улиц Постовой и Седина.

- С 9:00 утра 6 октября до 16:00 часов 8 октября электронные регулировщики не будут работать на пересечении улиц Постовой и Седина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара.

Необходимая мера связана с плановым ремонтом 12 светофоров: шести дорожных и шести пешеходных. Специалисты заменят дорожные контроллеры и другое оборудование.

На время ремонтных работ регулировать транспортные потоки будут инспекторы отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД управления МВД России по Краснодару.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что рядом со школой в Краснодаре появятся новые светофоры. Они будут снабжены кнопками ручного управления