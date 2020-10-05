В Краснодаре прошел митинг, посвященный столетию кубанского сыска

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В краевом центре прошел митинг, посвященный вековому юбилею кубанского сыска.

В нем приняли участие руководители администрации региона и правоохранительных органов, ветераны подразделения уголовного розыска и другие почетные гости.

- Служба уголовного розыска является самым сложным и ответственным направлением в борьбе с преступностью, - отметил, выступая на митинге, начальник краевого главка генерал-лейтенант полиции Владимир Андреев.

Он наградил лучших сотрудников и ветеранов уголовного розыска ведомственными медалями, нагрудными знаками и почетными грамотами.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к мемориалу под залпы почетного караула.