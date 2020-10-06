В Отрадненском районе отремонтировали два дома культуры

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Отрадненском районе начали ремонтировать сразу два дома культуры, один – в станице Передовой, другой – в Удобной. Работы по обновлению ДК в населенных пунктах закончили практически в одно время.

- Ремонт ДК проводился в рамках краевой госпрограммы «Развитие культуры». В Удобненском сельском на здании дома культуры поменяли кровли. На это было выделено 3 миллионов рублей. А в станице Передовой отреставрировали фасад и сделали ремонт во внутренних помещениях. Здесь потратили более 8,2 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году в регионе на реконструкцию объектов культуры и обновление материально-технической базы выделено почти 550 миллионов рублей для 148 объектов.