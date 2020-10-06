На Кубани у организации за 6 млн рублей долга арестовали трактор

Фото пресс-службы краевого УФССП РФ

Компания по производству сельскохозяйственной продукции, которая находится в Краснодаре, задолжала юридическим лицам более 6 миллионов рублей. Долги не возвращались больше года. После чего к взысканию подключились приставы.

- В ходе проведения исполнительных действий было установлено, что у организации-должника в собственности есть трактор марки «Massey Ferguson». При этом, данная техника находится на территории Славянского района. Приставы муниципалитета выехали на место и арестовали трактор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

В настоящий момент сельхозтехника передана на ответственное хранение взыскателю. Если в ближайшее время долг не будет погашен, трактор продадут, а деньги, вырученные с реализации, пойдут на погашение суммы.