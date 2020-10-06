На Кубани ищут без вести пропавшую мать пятерых детей

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В станице Васюринской уже несколько дней ищут без вести пропавшую многодетную мать - 34-летнюю Наталью Целищеву. Женщина ушла из дома и не вернулась. В полицию о пропаже заявил муж.

- Мать пятерых детей ушла из дома 2 октября и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Она не выходит на связь, телефон ее выключен со дня пропажи. Станицу в поимках женщины почесывают добровольцы, пока никаких следов не найдено, - сообщает районная газета.

Муж Сергей местному корреспонденту подтвердил информацию о пропаже жены. Он рассказал, что когда Наталья последний раз куда-то уезжала, дети оставались под присмотром соседки. А сам супруг был на работе.

- Наталья была одета в серую футболку, на ногах – спортивные лосины с полосками. Уехать далеко она не могла, с собой у нее не было денег, карточки и наличные находились у него в машине, - пояснил глава многодетной семьи.

Сейчас ведутся активные поиски женщины.