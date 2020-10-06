На Кубани пограничники задержали мужчину за незаконный вылов креветок

Фото пресс-службы краевого ПУ ФСБ России

В Краснодарском крае каждую неделю проводятся рейды в сфере охраны биологических ресурсов. При надзорных мероприятиях в районе Ясенского залива Азовского моря пограничники задержали браконьера.

- В районе Ясенского гирла специалисты выявили гражданина, который ловил креветку с использованием сачка вброд. В месте, где находится мужчина, лов запрещен на все виды водных биоресурсов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

У браконьера изъяли более 1,4 тысяч экземпляров креветок. Сейчас в отношении мужчины ведется следствие, выяснятся все обстоятельства случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сотрудники погрануправления ФСБ на Кубани задержали браконьера с тремя центнерами рыбы. Рыбак использовал 200-метровую сеть для лова.