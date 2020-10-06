Краснодарский край получил первые вакцины от коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарский край привезли первые вакцины от коронавируса. Пока регион получил 42 дозы препарата российского производства «Спутник V». Прививки сделают врачам-добровольцам.

- По 42 дозы получили все регионы страны. Такими партиями вакцины перевозят из-за особенностей транспортировки и хранения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубань доставят еще порядка пяти тысяч доз. Только сроки пока не уточняются.

- В настоящее время инъекции будут делать только тем, кто находится в зоне риска – медицинским работникам. Это первый этап вакцинирования. Затем добровольцам сделают повторные прививки через 21 день, - пояснили в краевом минздраве.

Эксперты напоминают, что приближается сезон простуд, и гражданам необходимо побеспокоиться о профилактике вирусных болезней.