Житель Тихорецка молотком убил пожилого соседа

Расследование продолжается

Накануне двое соседей 32 и 60 лет выпивали в одном из домов на бульваре Юго-Восточном. Под действием горячительных напитков мужчины стали ругаться. У 32-летнего соседа не хватило терпения выслушивать хозяина дома, и он схватился за молоток.

- В ходе конфликта гость нанес оппоненту не менее двух ударов молотком в область головы, убив его. После произошедшего подозреваемый ушел к себе домой. А тело погибшего обнаружила его соседка. Она и сообщила о случившемся в правоохранительные органы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства и причины случившегося выясняются.