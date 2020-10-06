Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 6 октября увеличилось на 96

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 14 тысяч человек. По последним данным на 6 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердилось 96 новых случаев заражения COVID-19.

- В Краснодаре заболел 41 человек, в Абинском районе – десять, в Сочи – восемь. По четыре пациента получили положительные тесты на новую инфекцию в Горячем Ключе, а также в Староминском, Темрюкском, Туапсинском и Крымском районах. В Выселковском районе выявлено три заболевших. По два человека с COVID-19 зафиксировано в Новороссийске, Ейском, Северском, Апшеронском районах. По одному – в Анапе, Щербиновском, Красноармейском, Кущевском, Лабинском и Белореченском муниципалитетах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что среди заболевших коронавирусом за последние сутки - 10 детей. В настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 32 человека, четверо – на ЭКМО.